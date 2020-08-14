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  3. 14 Ağustos 2020 21:52

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na reoketli saldırı yapıldığı öğrenildi.

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı
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Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 3 adet katyuşa roketinin düştüğü bildirildi.

Güvenlik ağı, saldırının el-Rıdvaniye bölgesinden gerçekleştirildiğini belirterek, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediğini aktardı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Divaniye kentinde bugün koalisyon güçlerine lojistik malzeme taşıyan tırlara mayınlı saldırı düzenlenmişti. Irak’ta Ocak ayından bu yana ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırılar devam ediyor. 

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