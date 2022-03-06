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Bak sen şu tesadüfe! Batman filminin gösterildiği salona yarasa girdi

Bak sen şu tesadüfe! Batman filminin gösterildiği salona yarasa girdi

The Batman filminin gösterildiği sinema salonuna yarasa girdiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi bilinçli olarak yapıldığını öne sürdü.

Twitter'da bir kullanıcının 5 Mart'ta paylaştığı video yarasaya benzeyen bir canlının filmi izleyen seyircilerin üstünde uçtuğunu gösteriyor. Video paylaşılmasından bu yana bir milyondan fazla kez görüntülendi.

"SALONDA YARASALAR VAR"
Görüntüleri çeken kişinin arkada duyulan sesiyse, "The Batman filmindeyim ve sinema salonunda yarasalar var" ifadelerini kullanıyor. Videodaki diğer izleyicilerin de fısıltıyla konuştuğu ve duruma şaşırdığı görülüyor. Kullanıcı daha sonra videonun altına, "Birinin yarasaları salona gizlice soktuğunu söylüyorlar" diye yazdı.

YAPIM ŞİRKETİNİN BİLİNÇLİ OLARAK YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
Video sosyal medyada eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi. Bazıları gösterimin üç boyutlu olduğunu ve bu nedenle yarasaların ekranın önüne geçmiş olabileceğini söylerken başkaları da bunu Warner Bros'un ayarladığını ileri sürdü.

Etiketler batman yarasa
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