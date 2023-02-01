Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''İsveç'ten somut adım görmedik, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz'' dedi.

Dışişleri Bakanı Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. "Bugünkü toplantıda ikili ilişkilerimizi konuştuk. Çok verimli bir toplantı oldu. Ticari hacmimiz artıyor. İlişkilerimizi güçlendirip yeni mekanizmalar kuruyoruz" diye sözlerine başlayan Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"Parlamenter diplomasinin çok mühim olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde parlamento seviyesinde de bir ziyaret planlamalıyız. Bugün yine terörle mücadele konusunu konuştuk. Maalesef FETÖ'nün Estonya'da da bir mevcudiyeti var. Bu konudaki endişelerimi ilettim. Ukrayna savaşı ve NATO'nun gelişmesi tabii gündemimizde.

Savaşın sona ermesi için Türkiye çaba gösteriyor. Türkiye savaşta adil bir barış olması gerektiğine inanıyor. Rusya ile diyaloğumuz sürüyor. Maalesef durum şu an biraz daha komplike. Tahıl anlaşması ve savaş esirlerinin takası ile ilgili görüşmeler diplomasinin sonuç verebileceğini bize gösteriyor. Bu konuda çabalarımızı sürdüreceğiz"

İSVEÇ VE FİNALANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

"Biz bu iki ülkenin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Bu nedenle Türkiye zaten NATO misyonlarını güçlendirmek için elinden gelni yapıyor. Burada NATO için iki tehdit var. Biri Rusya diğeri terörizm. Biz meşru endişeleri anlıyoruz ancak müttefiklerimizden Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlamalarını beklemek meşru bir durum.

İSVEÇ'te yeni bir hükümet kuruldu. Çok daha güçlü bir siyasi irade görüyoruz. Finlandiya ile daha az sorun var. Biz henüz somut bir adım görmedik. Bizi ikna edici bir adım atmadı İsveç. Biz imzalanan 3'lü ahitname kapsamında somut adımlar bekliyoruz.

Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ancak bizim güvenlik endişelerimizin de karşılanması gerekiyor."