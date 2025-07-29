Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.



Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 48 müsabakada forma giydi ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İHA