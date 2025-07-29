Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 48 müsabakada forma giydi ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
İHA
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