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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini yeniledi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 48 müsabakada forma giydi ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İHA

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Etiketler Galatasaray Barış Alper Yılmaz Galatasaray
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