Bebeğinin kıllarla kaplı olduğunu gören anne şoke oldu
"Kurt Adam Sendromu" olarak bilinen Hipertrikosis hastalığıyle doğan Lalit Patidar, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayatına devam ediyor. Patidar, "Yüzümde çok fazla kılla doğdum ve bu beni farklı kılıyor" diyor.
Hindistan'da yaşayan Lalit Patidar, yüzde, kollarda ve vücudun diğer bölgelerinde anormal saç büyümesi ile karakterize bir durum olan Hipertrikoz ile dünyaya geldi.
Nedeni henüz belirlenemeyen hastalığın tedavisi de bulunamadı. Tedavisi olmayan hastalığın tek çözümü ise kılları almak olarak kabul ediliyor. Kestikçe daha da güçlenen kıllar genç adamın tüm yüzünü kaplamış durumda.
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