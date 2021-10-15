  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz vekil hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz vekil hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz vekil hayatını kaybetti

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti.

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, olay Amess'in seçim bölgesi olan Essex'teki bir toplantısı sırasında meydana gelirken Amess hayatını kaybetti. 

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçakladı.

Essex polisi, saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bir parti yetkilisi, Sky News'e yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Amess'e kilisede müdahale edildiğini ve hava ambulansının da olay yerinde olduğunu söylemişti.

 

AA

Etiketler ingiltere bıçaklı saldırı milletvekili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koronavirüs aşısı için korkunç iddia! Sosyal medya bunu konuşuyor
SGK 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı
AK Parti'den seçim sistemi için dikkat çeken öneri: Zarfsız oy verme masada!
4 bin TL maaşla tam 2 bin eleman aranıyor! Ama...
Z kuşağı anketinden hem Erdoğan, hem İmamoğlu çıktı! Dikkat çeken sonuçlar
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Bülent Ersoy çocuk mu aldırdı ? 46 yıllık iddianın aslı ortaya çıktı
Küçük esnafa ''müjde'' denilen yeni vergi paketi kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar
Putin'den kadın gazeteci için olay sözler