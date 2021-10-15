Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz vekil hayatını kaybetti

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti.

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, olay Amess'in seçim bölgesi olan Essex'teki bir toplantısı sırasında meydana gelirken Amess hayatını kaybetti.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçakladı.

Essex polisi, saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bir parti yetkilisi, Sky News'e yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Amess'e kilisede müdahale edildiğini ve hava ambulansının da olay yerinde olduğunu söylemişti.

AA