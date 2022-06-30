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  3. Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Biden, ''Biz Türkiye'ye F-16 satışı yapmalıyız. Kongre'den onay almamız gerekiyor ve alacağımızı düşünüyorum'' dedi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de 28 Haziran’da başlayan NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

NATO Liderler Zirvesi’nin kapanış oturumuna katılan ABD Başkanı Joe Biden, IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Biden, "Hep birlikte savunmamızı güçlendiriyoruz" derken, "Hava savunması için destek paketleri açıklayacağız. NATO'nun her karışını savunacağız" diye konuştu.

ABD Başkanı, "İsveç ve Finlandiya NATO'nun üyesi olacak" ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA'YA 800 MİLYON DOLARLIK EK SİLAH YARDIMI YAPILACAK'

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, Washington'un önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek silah yardımını açıklayacağını söyledi.

Joe Biden, "Ukrayna'ya gerektiği kadar destek olacağız. Rusya'nın kazanmasına izin vermeyeceğiz" dedi. 

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye yapılacak F-16 satışı ile ilgili de konuştu. Biden, "Biz Türkiye'ye F-16 satışı yapmalıyız. Kongre'den onay almamız gerekiyor ve alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler abd joe biden nato
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