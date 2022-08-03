Biden’ın 2024 adaylığı zora girdi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Carolyn Maloney, ABD Başkanı Joe Biden‘ın 2024’teki seçimlerde aday olamayacağını düşündüğünü söyledi.

New York Post’ta yer alan habere göre; Maloney, Cumhuriyetçi Jerry Nadler ve avukat Suraj Patel’e karşı NY1 isimli televizyon kanalındaki programda ABD Başkanı Joe Biden için “Yeniden seçilmek için aday olduğuna inanmıyorum” dedi.

Maloney yakın zamanda yapılan bir ankette Amerikalıların% 60’ının Joe Biden’ın yönetme şeklini onaylamadığını açıkladı. Ayrıca ankette Joe Biden eski başkanlar Jimmy Carter ve Donald Trump da dahil olmak üzere tüm başkanların arasından puanı aldığı söylendi.

ABD HALKI BİDEN’I SUÇLUYOR

Amerikalılar artan enflasyon, konut ve gaz fiyatlarından dolayı Joe Biden’ın ekonomi politikalarını suçluyorlar. Ayrıca Maloney’in sözleri de ara seçimleri öncesi Biden’dan uzaklaşan diğer Demokratlar için bir uyarı niteliği taşıdığı belirtildi.