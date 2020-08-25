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  3. 25 Ağustos 2020 12:15

Bill Gates'ten ürküten koronavirüs kehaneti

Dünyanın en zengin kişilerinden ABD'li iş adamı Bill Gates, ''Pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil, corona virüsün sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından kaynaklı olacak'' dedi.

Bill Gates'ten ürküten koronavirüs kehaneti
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ABD'li ünlü iş insanı Bill Gates'e göre, pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil, corona virüsün sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından kaynaklı olacak.

The Economist'e konuşan Microsoft kurucusu, corona virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tecrit önlemlerinin Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisini de engellediğini ifade etti. Gates’e göre bu durum, en çok da sıtma ve HIV’le mücadele eden az gelişmiş ülkeleri etkileyecek.

Microsoft'un kurucusu Gates ve eşinin kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, aşılar aracılığıyla sıtma ve çocuk felci gibi hastalıkları hafifletmeye çalışan küresel ittifakın merkezinde yer alıyor. Gates vakfı, kısa süre önce de Hindistan Serum Enstitüsü ile işbirliği yaptığını ve corona virüs aşısını yoksul ülkelere yaklaşık üç dolara sağlayacağını açıklamıştı.

Vakıftaki faaliyetlerine zaman ayırmak için Microsoft’taki görevini bırakan Bill Gates, ABD’nin salgınla mücadelesini ise şöyle değerlendirdi:

"Kesinlikle hazırlıklı değildik. Test yapmaya derhal başlamanın önemini anlayabileceğimiz simülasyonlar geliştiremedik.

Açıkçası, virüse verdiğimiz yanıt beklediğimden kötü oldu. Ekonomi ve sağlık üzerindeki zarar da tahmin ettiğimden çok daha büyük. 

Siyasi yöntemlerin değişmesi, insanların maske takmasını sağlar mı, emin değilim."

Covid-19 ile mücadelenin siyasi boyutuna da değinen Gates'e göre Joe Biden'ın seçilmesi, işleri yoluna koymayacak.

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abd , bill gates , koronavirüs
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