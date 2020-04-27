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  3. 27 Nisan 2020 10:51

Bir ülke daha koronavirüse karşı zafer ilan etti!

Yeni tip koronavirüs salgını can almaya devam ederken bazı ülkeler salgını kontrol altına almaya başladı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkesinin koronavirüs ile olan savaşı kazandığını ilan etti.

Bir ülke daha koronavirüse karşı zafer ilan etti!
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Hükûmet, dün sadece bir yeni tip Koronavirüs vakası tespit edilemesinin ardından ülkedeki salgının sona erdiğini duyurdu.

Ardern pazartesi 11:59 itibariyle 4 haftadır yürürlükte olan "Seviye-4 sokağa çıkma kısıtlamasının" kaldırılacağını söyledi.

Yeni kararla beraber Yeni Zelandalılar haftalar sonra balık tutma, sörf yapma, avlanma ve yürüyüşe çıkma gibi aktiviteleri gerçekleştirebilecek.

"Seviye-4 sokağa çıkma kısıtlaması"nın kaldırılmasının ardından yaklaşık 400 bin işçinin salı günü iş başı yapacağı ancak restoran ve dükkanlar kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi. Bazı sosyal mesafe uygulamalarının da kısıtlama seviyesi düşürülürken uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

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