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Bir ülke kabusu yaşıyor! Son 50 yılın en sert kışı vurdu; milyonlarca hayvan öldü

Bir ülke kabusu yaşıyor! Son 50 yılın en sert kışı vurdu; milyonlarca hayvan öldü
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Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC), Moğolistan'ın son 50 yılın en sert kışını geçirdiğini ve sert hava koşulları nedeniyle 4.7 milyondan fazla hayvanın öldüğünü açıkladı.

IFRC Pazartesi günü yaptığı açıklamada, soğuk havanın binlerce insanın geçimini ve gıda tedarikini etkilediğini belirterek durumun devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Hava koşullarının, otlama alanlarını ve hayvanların gıdaya erişimini sınırladığına dikkat çekilen açıklamada, “Geçen yılın Kasım ayından bu yana, aşırı hava koşullarında ülkenin yüzde 76'sını Beyaz ve Demir Dzud ( şiddetli hava koşulları) kapladı. Bu koşullar, otlatma alanlarını derin kar ve buzla kaplıyor ve besi hayvanlarının gıdaya erişimini kritik derecede sınırlıyor.

Ancak bu yılın şubat ayından bu yana hayvan ölüm oranı arttı ve çoban ailelerinin yaklaşık yüzde 75'i etkilendi. Ölü hayvan sayısının 4.7 milyonu aşması nedeniyle resmi tahminler durumun daha da kötüleşeceğini öngörüyor. Sığır, keçi ve atlara dayalı çobanların geçim kaynakları ciddi tehdit altında” denildi.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC), Moğolistan'ın son 50 yılın en sert kışını geçirdiğini ve sert hava koşulları nedeniyle 4.7 milyondan fazla hayvanın öldüğünü açıkladı.

“7 BİNDEN FAZLA AİLE GIDAYA ERİŞEMİYOR”

IFRC, Acil Durum Operasyon Merkezi’nin tahminlerine göre 2024’ün 2023’e göre 2 kat daha sert geçeceğini belirtti. Açıklamada, hayvan ölümleri ve hava koşulları sebebiyle gıdaya erişemeyen aileler ile ilgili olarak, “Şu anda 7 binden fazla aile yeterli gıdadan yoksun durumda ve yoğun kar yağışı 1000'den fazla çoban hanesinin gers'ini (geleneksel evler) ve barınaklarını yok etti . Bugüne kadar 2 bin 257 çoban aile, hayvanlarının yüzde 70'inden fazlasını kaybetti. Binlercesi de temel sağlık hizmetlerine, yakıta ve kömüre ihtiyaç duyuyor” ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC), Moğolistan'ın son 50 yılın en sert kışını geçirdiğini ve sert hava koşulları nedeniyle 4.7 milyondan fazla hayvanın öldüğünü açıkladı.

DHA

Etiketler Uluslararası Kızılhaç Federasyonu IFRC moğalistan kış
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