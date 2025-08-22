Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti

  1. Anasayfa
Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması verilerine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ölüm saçtığı Gazze'de ilk kez resmi olarak kıtlık ilan etti.

Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarıyla çalışan ana küresel açlık izleme kuruluşu olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze'nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi. Nüfusun neredeyse dörtte birinin açlıkla karşı karşıya olduğu bildiren IPC, kıtlığın, eylül ayı sonuna kadar Deyr el-Balah ve Han Yunus bölgelerine yayılmasının beklendiğini aktardı. IPC, Gazze'de kıtlığın en şiddetli seviyesi olarak bilinen 5’inci seviyede tespit edildiğini bildirdi.

BM destekli uzmanlardan yapılan açıklamaya göre 500 bin Gazze sakini ‘felaket’ düzeyinde açlıkla karşı karşıya. Verilere göre Gazze'deki yetersiz beslenme, 5 yaşın altındaki 132 bin çocuğun hayatını riske atıyor. Bunlardan 41 bini ise şiddetli vakalar.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin açıklama yaptı. Guterres, Gazze'deki kıtlığın insan eliyle yaratılan bir felaket olduğunu belirterek, "Bu durumun cezasızlıkla devam etmesine izin veremeyiz" dedi.

BM İnsan Hakları Şefi Volker Türk de "Gazze'deki kıtlık, İsrail'in eylemlerinin doğrudan sonucudur. Açlık savaşı bir savaş suçudur ve bunun sonucunda meydana gelen ölümler kasıtlı öldürme olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

 

 

