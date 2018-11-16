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  3. 16 Kasım 2018 23:30

BM'den korkutan açıklama: 18 milyon kişi...

Birleşmiş Milletler Yemen'de 18 milyon kişinin açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM'den korkutan açıklama: 18 milyon kişi...
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Birleşmiş Milletler, Yemen'de 18 milyon kişinin açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Beasley, iç savaşın devam ettiği ve dünyanın en kötü insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'e ziyaretinin ardından BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki duruma dikkati çekti.

Yemen'in kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısını yapan Beasley, ''Yemen'de yaklaşık 18 milyon kişi açlık tehdidi ile karşı karşıya.'' dedi.

"BİR HAYALETİ GIDIKLIYOR GİBİYDİ"

Ülkede 8 ila 14 milyon kişinin de ileri derecede açlığın eşiğinde olduğunu belirten Beasley, hastanelerdeki durumun ''içler acısı'' olduğunu söyledi.

Beasley, ziyaret ettiği hastanelerden birinde bir çocuğu gülümsetmeye çalıştığında kendisini ''bir hayaleti gıdıklar'' gibi hissettiğini ifade etti.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. BM'ye göre, Yemen'de 22 milyondan fazla kişi insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

AA

yemen , bm , açlık
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