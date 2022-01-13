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BM'den uyarı: Avrupa ve dünya için felaket olur...

BM'den uyarı: Avrupa ve dünya için felaket olur...

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna konusunda ABD ve Rusya arasında çıkacak gerilimle alakalı tüm dünyayı uyardı.

Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya ile ABD ve NATO arasındaki görüşmeleri değerlendirdi.

"AVRUPA VE DÜNYA İÇİN FELAKET OLUR"
Mevcut gerilimden herkesin endişe duyduğunu belirten Guterres, "Avrupa ve dünya için felaket doğuracak bir çatışmanın önlenmesi ve tansiyonun düşmesi için kurulan diyalog son derece önemli." dedi.

Son Dakika: Biden ile Putin arasında kritik Ukrayna görüşmesi! Dikkat çeken detay: Son bir ay içinde...
Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri yığınağını artırması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişelerini ve Batı ile Moskova arasındaki gerginliği artırdı.

Tansiyonu düşürme çağrıları ve bu yönde temaslar sürerken Rusya, ABD ve NATO arasında görüşmeler devam ediyor. (AA)

Etiketler bm avrupa
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