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  3. 13 Eylül 2019 14:23

Boko Haram katliam yaptı !

Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Granda bölgesinde bir ordu karargahında dokuz askeri öldürdü, 20 askerden haber alınamıyor.

Boko Haram katliam yaptı !
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram saldırı düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü üyeleri, Borno eyaletine bağlı Granda bölgesindeki askeri noktaya saldırdı. Saldırıda 9 asker ölürken 20 askere ise ulaşılamıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

AA

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ordu , asker , boko haram
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