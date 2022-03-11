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Bomba iddia: Rus casusları, Çeçenlere ihanet etti

Bomba iddia: Rus casusları, Çeçenlere ihanet etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye gönderen Ramzan Kadirov'un birliklerinin Rus casusların ihanetine uğradığı öne sürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in baş danışmanı Oleksiy Arestovych, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sadık Çeçen birliklerinin, Rus casuslar tarafından savaş bölgesinde ihanete uğradıklarını açıkladı. Arestovych, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un birliklerinin yerlerinin Ukrayna kuvvetleri arasına sızan Rus casuslar tarafından bildirildiğini öne sürdü.

ÇEÇENİSTAN'I ZAYIFLAMAK İSTİYORLAR
Konu hakkında bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Oleksiy Arestovych bu ihanetin sebebinin Çeçen birlikleri zayıflatmak için olduğunu iddia ederek "Çeçenler, Rusya'da hâlâ önemli etkiye sahip bir güç" ifadelerine yer verdi.

ÇEÇEN BİRLİKLER RUS ORDUSUYLA ÇATIŞMAK ÜZERE
Çeçen lider Ramzan Kadirov, kendisini sık sık Putin'in 'sadık askeri' olarak tanımlasa da, Çeçen askerlerinin Ukrayna'daki varlığı Kremlin için hem önemli bir güç hem de 'sorumluluk' olarak görülüyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkililerinin Ukraynalılara bilgi aktardığı iddialarının ardından, sızdırılan bir raporda Çeçen birliklerin her an Rus ordusu ile çatışmaya gireceği veya Ukrayna ordusuna katılacağı yazıldı.

Etiketler rusya ukrayna çeçen
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