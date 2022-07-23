  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bomba iddia: Rus füzeleri tahıl koridoru için kilit önemdeki Odessa limanını vurdu

Bomba iddia: Rus füzeleri tahıl koridoru için kilit önemdeki Odessa limanını vurdu

Bomba iddia: Rus füzeleri tahıl koridoru için kilit önemdeki Odessa limanını vurdu

Rus füzelerinin Ukrayna'nın ihracat merkezlerinden biri olan Odessa limanını vurduğu iddia edildi.

Rusya, dün İstanbul'da yapılan tahıl koridoru anlaşması için kilit önemde olan Odessa limanını vurdu.

Liman bölgesine çok sayıda füze isabet ettiği belirtildi.

Tahıl koridoru anlaşması aralarında Odessa'nın da bulunduğu üç Ukrayna limanındaki depolarda tutulan tahılın dünya pazarına açılmasını öngörüyordu.

Odessa limanındaki depolarda tutulan tahıl miktarının 20 milyon tona ulaştığı tahmin ediliyor.

Etiketler rus füze
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'daki tarihi tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninde sürpriz isim!
Telefonunuz ''izleniyor'' olabilir! İşte ''cep''teki casusun 3 belirtisi
''Türkiye'nin geleceği'' anketinden kahreden sonuçlar
Dolar mı, Euro mu ? İşte dikkat çeken piyasa tahminleri...
Sivil katliamını, işkenceyi ve tecavüzleri itiraf etti
Usta yazarı kaybettik!
Milyonlarca emekli ve memura kötü haber
Benzin ve motorine indirim gibi indirim geliyor
Su altındaki cennette, ''Bermuda Şeytan Çukuru'' bulundu! İçine giren ölüyor
Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı