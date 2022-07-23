Bomba iddia: Rus füzeleri tahıl koridoru için kilit önemdeki Odessa limanını vurdu

Rus füzelerinin Ukrayna'nın ihracat merkezlerinden biri olan Odessa limanını vurduğu iddia edildi.

Rusya, dün İstanbul'da yapılan tahıl koridoru anlaşması için kilit önemde olan Odessa limanını vurdu.

Liman bölgesine çok sayıda füze isabet ettiği belirtildi.

Tahıl koridoru anlaşması aralarında Odessa'nın da bulunduğu üç Ukrayna limanındaki depolarda tutulan tahılın dünya pazarına açılmasını öngörüyordu.

Odessa limanındaki depolarda tutulan tahıl miktarının 20 milyon tona ulaştığı tahmin ediliyor.