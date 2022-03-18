Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! 30 yıl sonra ilkokul öğretmenini bulup intikam aldı

Belçika’da yaşanan bir olay dünya basınında büyük yankı uyandırdı. 37 yaşındaki Gunter Uwents isimli genç bir adam tam 30 yıl sonra ilkokul öğretmeni olan Maria Verlinden intikam aldı.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Belçika’da yaşayan 37 yaşındaki Gunter Uwents isimli bi adam, 1990’lı yıllarda ilkokula gittiği sırada öğretmeni olan Maria Verlinden’in kendisine yaptıklarını unutmadı ve 30 yıl sonra kadından intikam almak için onu ziyaret etti. 2020 yılının Kasım ayında evinde 101 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Verlinden’i öldürdüğünü Uwents bir arkadaşına itiraf etti ve durum polise bildirildi.



POLİS ÇÖZEMEMİŞTİ

Verlinden’in evdeki mutfakta öldürülmüş olarak bulunmasının ardından polis ekipleri soruşturmayı derinleştirmişti. Olay yerinden toplanan DNA örneklerine rağmen cinayet 16 aylık araştırmanın sonucunda çözülememişti. Polisler Verlinden’in eşini tanık olarak ifadeye çağırmıştı. İçinde nakit para bulunan çantaya dokunulmaması cinayetteki hırsızlık şüphesini azaltmıştı.

savcılığın verdiği bilgiye göre Uwents geçen yıl martta bir arkadaşına suçunu itiraf etti ve arkadaşı bunu polise bildirdi. Uwents geçen pazar tutuklandı. DNA örneği de olay yerinde bulunan örneklerle karşılaştırıldı.



“BU BENİ MUTSUZ EDİYORDU”

Yerel basındaki haberlere göre Uwents polise verdiği ifadesinde, çocukken sınıf arkadaşları tarafından zorbalığa maruz kaldığını ve küçük düşürüldüğünü, öğretmeninin kendisini görmezden geldiğini söyledi. Uwents polise verdiği ifadesinde, “Parmak kaldırdığımda başkasını seçiyordu. Beni görmezden geliyordu ve bu durum beni mutsuz ediyordu” dedi.