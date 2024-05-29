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Brezilya, İsrail Büyükelçisini geri çağırdı

Brezilya, İsrail Büyükelçisini geri çağırdı
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Brezilya, İsrail Büyükelçisini geri çağırarak, yeni bir büyükelçi atamayacağını duyurdu.

Brezilya ve İsrail arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Diplomatik bir kaynak, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisi Frederico Meyer’i geri çağırdığını ve büyükelçinin yerine hemen bir atama yapılmayacağını belirtti. Kaynak, "İsrail'e dönmesi için herhangi bir koşul yoktu" dedi.

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Meyer, Brezilya ve İsrail'in şubat ayında çatışma konusunda karşılıklı sert açıklamalar yapmasının ardından hükümetiyle istişarelerde bulunmak üzere geri çağrılmıştı.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki göstermiş ve Gazze'deki saldırıları "soykırım" olarak nitelendirmişti. Lula, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetmişti.

Etiketler brezilya İsrail büyükelçi
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