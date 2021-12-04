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Brezilya liderine ''yalan haber'' soruşturması

Brezilya liderine ''yalan haber'' soruşturması

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında koronavirüs aşılarına ilişkin yalan haber yaymaktan soruşturma başlatılacak. Bolsonaro daha önce aşıların, AIDS'e neden olduğunu öne sürmüştü.

Brezilya Yüksek Mahkemesi (STF), Covid-19 aşılarının HIV/AIDS enfeksiyonuna neden olduğu yönündeki söylemleri nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında "yalan haber yaymak" suçundan soruşturma açılmasına karar verdi.

Bolsonaro'nun salgınla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonunun talebi üzerine, STF Yargıcı Alexandre de Moraes, Bolsonaro hakkında "yalan haber yaymak" ithamıyla soruşturma açılmasına karar kıldı.

De Moraes, kararında, Bolsonaro'nun Covid-19 aşılarına ilişkin tutumuyla internette demokrasi karşıtı saldırgan yayınlar yapmakla suçlanan sözde bir suç örgütünün eylemleri arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiğini savundu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ASKIYA ALINMIŞTI

Bolsonaro, 21 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, sözde İngiltere hükümetine dayandırılan raporda Covid-19 aşısı olan bazı kişilerde AIDS görüldüğü söyleminde bulunmuş ve Bolsonaro'nun iddiaları kısa sürede yalanlanmıştı.

İddiaların ardından Bolsonaro'nun yaptığı yayın Facebook, Youtube ve Instagram gibi platformlardan kaldırılmış, devlet başkanının Youtube hesabı 1 hafta askıya alınmıştı.

Brezilya'da Bolsonaro'nun salgın hakkındaki tutumunu araştırmak için nisan ayında kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, 5 aydan uzun süre aralarında bakanların da bulunduğu 59 kişiyi dinleyerek hazırladığı raporunda, devlet başkanını insanlığa karşı işlenen suçlar, salgın ve sağlık önlemlerinin ihmali gibi 9 suçla itham etmişti.

Etiketler Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüs aşısı
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