Bu cennete taşınan 2 milyon TL maaş ödenecek!

İrlanda'da bulunan ve The Banshees of Inisherin filmine de sahne olan Inis Mór adasının da bulunduğu bölgede yaşayanlara yaklaşık 2 milyon TL tutarında maaş veirleceği açıklandı.

İrlanda, batı kıyılarındaki 20'den fazla adada hayatı canlandırmak amacıyla dikkat çeken bir adım atıyor.

Business Insider’ın haberine göre, ülke muhteşem manzaralarıyla ünlü adalara taşınacak kişilere 92 bin dolar (2 milyon 176 bin TL) para ödeyecek. Bu kişilerin adalardaki terk edilmiş evleri satın alıp yenileyerek buraya yerleşmesi gerekiyor.

Söz konusu adalar arasında sinemada büyük ses getiren “The Banshees of Inisherin” filmine de sahne olan Inis Mór adası da bulunuyor. Öte yandan verilecek para sadece evin yenilenmesi için kullanılabilecek.

İrlanda'nın “Yaşayan Adalarımız” programı kapsamında yer alan Atlantik kıyısındaki adaların köprüyle anakaraya erişimi yok ve zaman zaman büyük dalgalar nedeniyle ulaşım zor olabiliyor. Hükümet, 1 Temmuz'da başlayacak programın amacının gelecek yıllarda adalara sürdürülebilir ve canlı bir hayat kazandırmak, nüfusu artırmak olduğunu vurguladı.

Hükümet şimdi adalardaki boş evleri belirleyecek ve satışa çıkaracak. Uzaktan çalışma sayesinde büyük şehirlerden kaçan birçok kişinin adalarda yaşamayı tercih edebileceği belirtiliyor.