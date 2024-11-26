Çakma Elon Musk'tan sosyal medyada 21 milyon TL'lik vurgun

ABD'de sosyal medyada kendisini Elon Musk olarak tanıtarak tam 600 bin Dolarlık bir dolandırıcılık yaptı.

ABD'nin Florida eyaletinde J.M. adlı adam, sosyal medyada tanıştığı 74 yaşındaki yaşlı kadını, Elon Musk taklidi yaparak tam 600 bin dolar dolandırdı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli, yaşlı kadını sözde Musk'ın şirketlerine yatırıma teşvik edip 55 milyon dolar kazandırmayı vaat etmiş.

Florida'nın Bradenton kenti polisi, kurdukları polis gücüyle 60 yaş üstü yaşlı insanları hedef alan dolandırıcılara karşı yürüttükleri operasyonda ilginç bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Bir işletme sahibi 56 yaşındaki J.M., sosyal medyadan arkadaş olduğu 77 yaşındaki Texas'lı bir kadını 55 milyon dolarlık kazanç vaadiyle kandırdı.

Ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'ı taklit eden ve sosyal medya hesabını bu isimle açan dolandırıcı J.M., Musk'ın şirketlerine yatırım vaadiyle kandırdığı kadından tek bir kalemde 250 bin dolar para aldı. Operasyon sonunda polise ifade veren kadının kocası, eşinin 'sahte Elon Musk'a toplamda 600 bin dolar para gönderdiğini belirtti.

Polis tarafından 19 Kasım'da gözaltına alınan şüpheli J.M., 2023'te 'Elon Musk' adını kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden kadınla arkadaş oldu. Her gün yaşlı kadınla sürekli mesajlaşan J.M., 55 milyon dolarlık getiri vaatleriyle yaşlı kadını sahte iş girişimlerine yatırım yapmaya ikna etti.