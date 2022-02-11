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''Çakma mütteffiğimiz ABD'nin aklına Türkiye ''sonradan'' geldi

''Çakma mütteffiğimiz ABD'nin aklına Türkiye ''sonradan'' geldi

Türkiye sınırında sessiz sedasız derin bir operasyon düzenleyen ABD'nin son dakikada Türkiye'ye bilgi verdiği ortaya çıktı. ABD gizli operasyonunda DEAŞ'ın yeni lideri olarak bilinen Kureyşi'yi ölü olarak ele geçirmişti.

Geçen haftalarda Türkiye-Suriye sınırına düzenlenen askeri operasyon ile ABD ordusu, DEAŞ'ın yeni lideri olarak bilinen Kureyşi'yi ölü olarak ele geçirdi. Fakat ABD medyası, bu operasyonun perde arkasını yazdı.

New York Times’ta yayınlanan kapsamlı makalede ise, ABD’li yetkililerin Türkiye’ye bu operasyon ile ilgili son dakikada haber verdiği de kaydedildi.

Gazetedeki haberde, “ABD helikopterleri Suriye Demokratik Güçleri’nin bölgedeki bir merkezlerinden kalkış yaptı. Gece vakti ilerlerken birçok noktada yakıt ikmali yapıldı. ABD’li yetkililer bölgede askeri olan İsrail, Türkiye ve Rusya’yı saldırıdan kısa bir süre önce yanlışlıkla herhangi bir temas yaşanmaması için haber verdiklerini aktardı” denildi.

(Kaynak)

Etiketler deaş ışid abd Türkiye operasyon Türkiye sınırı suriye
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