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  3. 07 Ocak 2019 23:53

Cemal Kaşıkcı cinayetinde o isim ortadan kayboldu

Cemal Kaşıkçı cinayetini düzenleyen ekibin başında olduğu iddia edilen Suud el-Kahtani'nin cinayetin ortaya çıkmasının ardından ortadan kaybolduğu iddai edildi.

Cemal Kaşıkcı cinayetinde o isim ortadan kayboldu
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Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci  Cemal Kaşıkçıcinayetini düzenleyen ekibin başında olduğu iddia edilen Suud el-Kahtani'nin cinayetin ortaya çıkmasının ardından sırra kadem bastığını ve akıbeti hakkında çelişkili bilgiler olduğunu yazdı.

Washington Post'ta Kareem Fahim imzasıyla "Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen, eski kraliyet başdanışmanı sırra kadem bastı" başlıklı haber yayımlandı.

Haberde, Suudi yetkililer ve gazeteye bilgi veren Suudi vatandaşların,  Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın en yakın danışmanlarından biri olan ve Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gelen suikast timini yönettiği iddia edilen Kahtani'ye tam olarak ne olduğuna dair birbiriyle çelişkili açıklamalar yaptığına  dikkat çekildi.

Kahtani hakkındaki soru işaretleri

Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Kahtani'nin  soruşturma altında olduğunu bildirdiğine işaret edilen habere göre, bir Suudi  vatandaşı Kahtani'nin Cidde kentinde görüldüğünü söyledi, bir hükümet çalışanı  ise Kahtani'nin başkent Riyad'daki kraliyet mahkemesinin ofislerinden birinde  görüldüğünü belirtti.

Washington ve diğer yabancı ülkelerin, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı  cinayetinin suçlularını cezalandırılıp cezalandırılmayacağını görmek için bu  ülkenin adımlarını izlediğine ve Kahtani'nin de mercek altında olduğuna vurgu  yapılan haberde, Kahtani'nin bu cinayeti gizlice mi planladığı yoksa hükümetin  emri doğrultusunda mı yaptığı konusunda ciddi soru işaretleri olduğuna işaret  edildi.

Suudi Arabistan'ın, Kahtani'nin akıbeti konusundaki sorulara yanıt  vermediğine dikkati çekilen habere göre, Suudi kraliyet mahkemesine yakın bir  kaynak, Kahtani'nin ev hapsinde tutulduğunu düşündüğünü ancak bu konuda emin  olamadığını söyledi.

Kahtani kimdir?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a en yakın  isimlerden olan ve Veliaht Prens'in basın danışmanlığını yapan Suud  el-Kahtani'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen  suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülüyor.

Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu  da iddia edilen Kahtani, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine  aldığı 17 kişi arasında yer alıyor.

Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un,  Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey beş kişiden biriydi.

Kahtani'nin, Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla  iletişim halinde olduğu iddia edilmişti. Suudi Arabistan istihbaratıyla irtibatlı  olduğu belirtilen kaynaklardan birinin, Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın konsolosluk  binasında tutulduğu odaya kamera aracılığıyla bağlandığını söylediği ve bu  bağlantı esnasında Kahtani'nin Kaşıkçı'yı aşağılamaya başladığı ve hakaretler  ettiği de iddialar arasında yer almıştı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında  eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Kahtani hakkında  ''tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme''  suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

AA

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