Cenaze töreninde Trump'a soğuk duş!

ABD Başkanı Bill Clinton’ın 1993’te Yüksek Mahkeme yargıçlığına atamasının ardından geçen 27 yılı aşkın bir süredir görev yapan Ruth Bader Ginsburg’ün yaşamını yitirmesi birçok ABD’liyi ve insan hakları, kadın-erkek eşitliği destekçisini derinden yaraladı.

Mahkemenin liberal seslerinden biri olan Ginsburg geçen hafta kanserle mücadelesini kaybetti ve 87 yaşında yaşama veda etti. Sadece ABD yargı sisteminde değil, ABD siyasetinde ve popüler kültürde de çok önemli bir yere sahip olan Ginsburg’ün naaşı dün Yüksek Mahkeme’ye çıkarıldı. ABD bayrağına sarılı tabut basamakların en üst tepesine yerleştirilirken birçok insan Ginsburg’e saygısını ve sevgisini sunmak için ziyaret etti.

ALANDAN AYRILDILAR

Ziyaretçiler arasında ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump da vardı. Siyah yüz maskeleriyle Ginsburg’e saygı duruşunda bulunan Trumplar, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

O sırada Ginsburg’e ziyarete gelen ABD’liler önce Trump’ı yuhaladı ve daha sonra kalabalık hep bir ağızdan “Seçimle onu gönderin” sloganı attı. Bu tepki karşısında bir şey yapmayan Trump ve eşi hemen alandan uzaklaştı.

Ginsburg’ün torunu yaptığı açıklamada geçen hafta yaşamını yitiren yargıcın son dileğinin, yerine atanacak kişinin 3 Kasım’daki seçimden sonra seçilecek başkan tarafından atanması olduğunu söylemişti. Fakat 2017’de göreve geldiğinden beri iki yargıç atayan Trump, yarın Ginsburg’ün yerine atanacak yargıcı cumartesi (yarın) açıklayacağını duyurdu. Trump’ın bu açıklaması büyük tepki çekmişti.

Trump’ın görev süresi boyunca üçüncü yargıcı atayacak olması ABD’de tartışma yaratıyor… Özellikle muhafazakar ve genç isimleri seçen Trump böylelikle yargı sisteminin dinamiğini kökünden değiştirebilecek.