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Cezaevinden film gibi kaçış... 11 mahkum kaçtı

Cezaevinden film gibi kaçış... 11 mahkum kaçtı
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ABD'de New Orleans şehrindeki bir hapishaneden 11 mahkum firar etmeyi başardı.

ABD'nin Louisiana Eyalet Polisi yaptığı dün açıklamada, hapishaneden 11 mahkumun kaçtığını açıkladı. Paylaşılan son bilgilere göre, yetkililer kaçan mahkumlardan dördünü yakaladı ve 7'sinin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamada, sabah yapılan sayımda 11 mahkumun kayıp olduğu tespit edilirken, firar edenlerin 19 ile 42 yaşları arasında erkek olduğu belirtildi.

 Şerif Susan Hutson, departmanının kaçan mahkumları bulmak için yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle aktif şekilde iş birliği yaptığını ifade etti.

DHA

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Etiketler cezaevi abd Amerika mahkum hapishane
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