Çin’de askeri uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

Çin’in Hubei eyaletinde bir askeri uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çin’in Hubei eyaletinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’ne ait J-7 uçağı, eğitim uçuşu yaptığı esnada yerleşim alanına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Uçak düşmeden önce paraşütle atlayan pilot, kazadan hafif yaralarla kurtuldu. Pilot ve diğer yaralılar hastaneye sevk edildi. Uçağın düştüğü bölgede bulunan çok sayıda ev hasar aldı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.