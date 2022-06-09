  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Çin’de askeri uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

Çin’de askeri uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

Çin’de askeri uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

Çin’in Hubei eyaletinde bir askeri uçağın yerleşim alanına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çin’in Hubei eyaletinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’ne ait J-7 uçağı, eğitim uçuşu yaptığı esnada yerleşim alanına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Uçak düşmeden önce paraşütle atlayan pilot, kazadan hafif yaralarla kurtuldu. Pilot ve diğer yaralılar hastaneye sevk edildi. Uçağın düştüğü bölgede bulunan çok sayıda ev hasar aldı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler çin askeri uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evinde tacize ve şiddete uğrayan genç kadın yeni görüntüleri paylaştı
Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! Lüks saatlerine el konuldu
Bakan Nebati duyurdu; Türkiye Ekonomi Modeli açıklanıyor
90'lı yılların ünlü şarkıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
İslam Memiş, hükümetin dolara müdahale edeceği seviyeyi açıkladı
TSK'nın en büyük tatbikatından nefes kesen kareler
Ekonomist Fatih Özatay'dan ekonomi dersi: Enflasyon nasıl düşer?
İptal edildiği öne sürülmüştü: ''Kanal İstanbul'' çalışması böyle görüntülendi
Döviz uçtu, zamlar yağıyor, geçim sıkıntısı tavan yaptı.. Peki nasıl bitecek ?
Erdoğan adaylığını ilan etti!