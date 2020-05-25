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  3. 25 Mayıs 2020 20:36

Çin'de skandal görüntüler! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüsün başladığı Çin Halk Cumhuriyeti'de 13. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci genel kurul toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Çin'de skandal görüntüler! Sosyal mesafe hiçe sayıldı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'de 13. Ulusal Halk Kongresi, ikinci genel kurul toplantısı bugün yapıldı.

Toplantıya katılan milletvekillerinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak birbirlerine çok yakın bir şekilde oturdukları görüldü.

Corona virüsünden enfekte olan kişilerin neredeyse sıfıra indiği Çin'de vaka sayısı artmaya devam ederken ülke 51 kişide virüs tespit edildiğini ve çoğunun virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da olduğunu açıkladı.

İçlerinde hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik 40 vakanın olduğu bildirildi. Yetkililer, salgının başladığı kent olan Wuhan'da son 10 günde 6 milyonun üzerinde testin yapıldığını belirtti. 

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