Sigara içenlere bir müjde daha ! Sigaranın bir ''faydası'' daha bulundu !
Sigara içenlere bir müjde daha ! Sigaranın bir ''faydası'' daha bulundu !
İşte 2019 yılında vatandaşın ödeyeceği vergi: 756,5 milyar TL !
İşte 2019 yılında vatandaşın ödeyeceği vergi: 756,5 milyar TL !
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Dolar/TL ne kadar ? Piyasalar güne kritik seviyede başladı
Dolar/TL ne kadar ? Piyasalar güne kritik seviyede başladı
MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu
MasterChef Türkiye şampiyonu belli oldu
Bu hafta donacağız ! Kar yağışı kapıya dayandı
Bu hafta donacağız ! Kar yağışı kapıya dayandı
Diş eti kanamasıyla hastaneye gitti, 10 gün sonra öldü
Diş eti kanamasıyla hastaneye gitti, 10 gün sonra öldü
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 24 Aralık 2018 09:10

Cinsiyetçi radyocuya emsal ceza

Arjantin'de kadın düşmanlığı yapmakla suçlanan ünlü radyocuya her hafta 1 feminist konuk ağırlama cezası verildi.

Cinsiyetçi radyocuya emsal ceza
A+ A-

Arjantin'de 'Bebek' lakabıyla bilinen radyo sunucusu Angel Etchecopar kadın düşmanlığı yapmakla suçlandı. Savcılar, sunucunun her hafta programına feminist bir konuk alması kararı verdi. Sunucu 10 dakika boyunca konuğunun lafını kesemeyecek ve eleştiremeyecek.

Arjantin'de kadın düşmanı söylemlerde bulunmakla suçlanan bir radyo programı sunucusunun, beş ay boyunca her hafta programında bir feminist konuk ağırlaması kararı alındı.

Savcılarla varılan anlaşma sonucunda sunucu Angel Etchecopar, yayına alacağı feminist konuğunun 10 dakika boyunca sözünün kesemeyecek ve konuğunun sözü bitmeden herhangi bir eleştiride bulunamayacak.

Karar, savcıların sunucuyu cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçlamasının ardından alındı.

Le Monde gazetesinin haberine göre sunucu Radio 10 kanalındaki programında feministler için 'feminaziler' ifadesini kullandı ve feministlerin 'iğrenç insanlar olduklarını' söyledi.

La Nación gazetesine konuşan Savcı Federico Vilalba Diaz, sunucu Etchecopar'ın 'kadınlara karşı saygısızlık yapmak, hakarette bulunmak, ayrımcılık yapmakla' suçlandığını ifade etti.

Diaz, "Ama Etchecopar sorguya geldiğinde pişman olduğunu ifade etti ve medyada gördüğümden çok daha farklı bir kişiliğini gösterdi" dedi.

La Nación gazetesi, 'Bebek' takma adıyla bilinen Etchecopar'ın tavrını değiştirme niyetini göstererek yetkilileri ikna ettiğini ve bir kadın hâkimin, şartlı tahliyesine karar vererek davayı düşürdüğünü yazdı.

Anlaşma koşullarına göre savcılar sunucuya, kadın konularında uzman olanların isimlerinden oluşan bir konuk listesi verecek ve Arjantin'in cinsiyete dayalı şiddet konularında uzman olan savcısı Veronica Guagnino da, programda tartışılacak konu başlıkları verecek.

Etchecopar'ın ayrıca bir yıl boyunca ayrımcı söylemlerden kaçınması ve Katolik bir yardım vakfına küçük meblağda bağışta bulunması gerekecek. Anlaşma şartlarını ihlâl etmesi durumunda ise hakkındaki dava yeniden açılacak.

Bu ayın başında Arjantin parlamentosu, tüm yetkililerin cinsiyet eşitliği eğitimi almasını öngören yasayı onayladı.

Yasaya, 2017'de tecavüze uğrayıp öldürülen 21 yaşındaki Micaela Garcia'nın adı verildi. Cinayet ülkede büyük tepki çekmiş, gösteriler düzenlenmişti.

Garcia, Arjantin'de erkek şiddetine karşı kadınların korunması için başlatılan 'ni una menos' hareketinin destekçilerindendi.

Ama Arjantin parlamentosu Ağustos ayında ise, gebeliğin ilk 14 haftasında kürtajın yasallaşmasını öngören yasa tasarısını ise reddetti. Tasarı parlamentoda 16 saatten fazla tartışılmıştı.

BBC Türkçe

emsal ceza , cinsiyetçi , bbc türkçe , kadın , feminist , ceza , arjantin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM