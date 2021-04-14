Çölde tek başına bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

ABD-Meksika sınırında tek başına ölüme terk edilen 10 yaşındaki çocuğun annesinin kaçırıldığı ortaya çıktı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan mülteci dramı sürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD sınır devriyesi seyahat ettiği grup tarafından terk edilen bir çocuğu bulmuştu.

Geceyi tek başına çölde geçiren çocuk görevliler ile karşılaştığında 'Biri beni kaçırabilir, korkuyorum' demiş bu anlar saniye saniye kameralara yansımıştı.

Kaçakçılar tarafından terk edilen, Wilton Obregón isimli çocuğun dramı dinmek bilmiyor.

Ülke basınında yer alan habere göre, 10 yaşındaki çocuğun hala kaçakçıların elinde.

Aynı haberlere göre, Meksika'da bulunan anne kaçırıldı ve serbest kalması için 5 bin dolarlık fidye ücreti belirlendi.

Güvenlik güçleri 30 yaşındaki Meylin Obregón'un kurtarılması için çalışma başlattı.

SON 20 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni hükümet istatistikleri, ABD makamları tarafından Mart ayında sınırda 171.000 göçmenin yakalandığını ortaya çıkarmıştı.

Bu son yirmi yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçerken, Biden yönetiminin ilk ciddi sınavı olarak yorumlanmıştı.

BİDEN DUVARI KALDIRABİLİR

Donald Trump yönetiminde Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan sınır duvarı uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Amerikan halkından alınan vergilerin, bir sınır duvarının inşasında kullanılmamasını yönetimin politikası olarak benimsendiğini duyuruyorum. demişti.