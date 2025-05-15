Meclis'te Kürtçe krizi! Bir anda sesi kesildi

TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasının bir bölümünde Kürtçe konuşan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in mikrofonu kapatıldı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel kurulda söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, ''Bu dili konuşmaktan, öğretmekten, öğrenmekten ve eşit yurttaşlık temelinde bunu yasal olarak istemekten tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bir halkın dili, onun onurudur, yaşamıdır.'' dedi.

Konuşmasına Kürtçe olarak devam eden Koçyiğit'in mikrofonu kapatıldı.

Koçyiğit, ''Sayın Başkan yine mikrofonumu kapattınız. Gözden kaçmadı Sayın Başkan, kayıtlara geçsin. Bu günlerin geride kalacağı umudunu tekrar dinlendirmek istiyorum." dedi.

Bu sırada mikrofonun yine kapanması üzerine Adan, divandakilere, "Açı verin mikrofonu" diye seslendi.