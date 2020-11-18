Danimarka'da ''vizon'' istifası! Tarım Bakanı istifa etti.

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün (Covid-19) vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 4 Kasım’da, hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alındığı açıklanmıştı.

Hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan Covid-19 aşısının, mutasyona uğrayan virüse etki etmediğini vurguladı. Bu durum üzerine özür dileyen hükümet, yasa çalışmalarına başlarken, muhalefet partileri Jensen’in süreçte yalan söylediğini iddia ederek, bakanın istifa etmesini istiyordu.

Danimarka Tarım Bakanı, hükümetin gerekli mevzuatı yerine getirmeden çiftliklerdeki vizonlarının itlaf emrini vermesi suçunu üstüne alarak istifa etti.

“BÜTÜN SORUMLULUĞU ALIYORUM”

57 yaşındaki Tarım bakanı Mogens Jensen, "Bugün başbakana hükümetten istifa etmek istediğimi bildirdim" dedi. Danimarka’daki tek partili azınlık hükümetini destekleyen partilerin delegeleri artık Jensen'e güvenmediklerini açıklarken muhalif kanatta da benzer eleştiriler vardı.

Danimarka televizyonu DR'ye konuşan Jensen, "Özür dilerim, bunun tüm sorumluluğunu alıyorum" dedi.

İSTİFASI İSTENİYORDU

Danimarka hükümetinin, çiftliklerdeki tüm vizonların itlaf edilmesi yönünde karar almasına rağmen, hükümetin böyle bir yetkisinin olmadığının ortaya çıkmasıyla beraber, muhalefet partileri, konuyla ilgili çelişkili açıklamalarda bulunan Gıda Bakanı Mogens Jensen’in istifa etmesini istiyordu.

Jensen, geçtiğimiz günlerde 1,5 saat boyunca kamuoyuna açık bir toplantıda, Parlamento Çevre ve Gıda Komisyonu'na ifade vermiş, "Halk sağlığı önce geldiği için, hükümet yasa çıkarmayı beklemedi" açıklamasıyla, salı günü yaptığı "Hükümet yasal dayanağın eksik olduğunu daha sonra öğrendi" açıklaması hatırlatılarak "süreç içinde yalan söyleyip söylemediği" sorulmuştu.

"Süreç boyunca gerçekleri söyledim." diyen Jensen, süreçle ilgili bakanlığının bir rapor hazırladığını ve raporun bir hafta içinde hazır hale geleceğini belirtti.

DAHA ÖNCE DE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Vizon yetiştiricilerinden özür dileyen Jensen, riskli bölgeler dışında kalan vizon yetiştiricilerine "itlaf emri" içeren mektuplar yerine, "tavsiye" niteliğinde yeni mektuplar gönderildiğini söylemişti.

Jensen, hükümetin parlamentodan "çiftliklerdeki tüm vizonların itlaf edilmesi emrini" içeren yasayı geçirene kadar, isteyen çiftlik sahiplerinin vizonlarını itlaf etmeyi durdurabileceğini vurgulamıştı.

Komisyonda 23 soruya cevap veren Jensen, ülkede bin 283 kişinin vizonları öldürmekle görevlendirildiğini, günde 100 bin civarında, toplamda ise 2,8 milyon vizonun itlaf edildiğini aktardı.

Komisyon toplantısının sona ermesinin ardından basına açıklamalarda bulunan muhalefetteki partiler, Jensen’in istifa etmesini isterken, Sosyal Demokrat Parti’nin tek partili azınlık hükümetine destek veren Birlik Listesi (Kızıl-Yeşil İttifak) ve Sosyal Liberal parti ise bakanlık tarafından hazırlanan raporun ardından, bakanın geleceğiyle ilgili bir karar vereceklerini bildirdi.