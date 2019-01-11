Danimarka'dan seks işçisi kararı

Danimarka Sosyal İşler Bakanı Mai Mercado, hükümetin seks işçilerinin koşullarının iyileştirilmesi ve bu alandaki insan hakları ihlallerinin yok edilmesi için çalışma başlattığını duyurdu.



Mercado, seks işçilerinin haklarının nasıl daha iyi dengeleneceğine dair çözümler bulmak için sekiz bakanlığı kapsayan bir çalışma grubu kurdu.

Bu alanda çalışanların temel haklarından mahrum olduğunu belirten Mercado, "Düzen, seks işçileri dahil herkesin vergi ödemesini talep ediyor, bu yüzden insanların temel haklara sahip olmalarını sağlamanın temel görevimiz olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca iş değişikliği yapmak isteyenlere yardım etmeliyiz" dedi.

Zira, Danimarka'da seks işçileri vergi sistemine işletme sahibi olarak kaydediliyor ve bu da onlara vergi ödeme zorunluluğu getiriyor.

Danimarka'da seks işçilerinin vergi ödemelerine rağmen kirli otel odaları, işsizlik maaşı eksikliği ve uzun çalışma saatlerine maruz kaldığı ve bu yüzden yasa dışı seks faaliyetlerinin arttığı önceden de gündeme getirilmişti.

Sekiz bakanlıklıktan oluşan grup tarafından yapılan açıklamada da, seks işçilerinin haklarının gerektiği gibi düzenlenmediği ve bu yüzden güvenlik ve sağlık açısından tehlikede oldukları belirtildi.

Seks işçiliğinin hükümet tarafından yasaklanması durumunda şiddet ve suçun artacağını belirten Mercado, komşu ülkesi İsveç'e atıf yaparak şöyle dedi:

"İsveç'in deneyimlerine tanık olduk. Bunlar gerçekten kötü. Ülkede daha fazla şiddet, daha fazla güvensizlik oluştu. Buna hiç gerek yok."

Konu hakkında yapılacak düzenlemelerle seks işçilerinin işsizlik sigortası fonuna kaydolma, işsizlik ödeneği ve emekli aylığı almaları ön görülüyor.

Sekiz bakanlıktan oluşan grubun altı ay içerisinde çözüm önerileri sunması bekleniyor.

Marcado, 2013 yılında milletvekilliği görevini yürütürken de seks işçiliğinin bir meslek dalı olarak sayılması gerektiğini belirtmişti.

2011'de açıklanan verilere göre, seks işçiliğinin 1999'dan bu yana yasal olduğu Danimarka'da, Danimarka'da çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 3 bin 100 seks işçisi bulunuyor.

Danimarka Sosyal Araştırmalar Merkezi, bu seks işçilerinden çoğunun yasadışı çalıştığını ortaya koydu.