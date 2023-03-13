DEAŞ bir Türkmen'i öldürdü

Eli kanlı terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Salahaddin kentine bağlı ve Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinden yaklaşık bir hafta önce kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdü.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosu tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce Tuzhurmatu ilçesindeki Mursa Ali dağı yakınında hayvanlarını otlattığı sırada DEAŞ mensupları tarafından kaçırılan Ali Ekber'in boğazı kesilerek öldürüldüğü açıklandı.

DEAŞ'in bölgedeki insanlara karşı korkutma politikası izlediğine dikkat çekilen açıklamada, Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Türkmenlerin hedef alınmasının endişe verici olduğu ifade edildi.Bu bölgelerin güvenliğinin daha iyi sağlanması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, merkezi hükümetin Tuzhurmatu ve dolaylarındaki bölgelere güç takviyesi yapması talep edildi.

DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu ancak ​​​​​​​örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.