Delta varyantı tehdidi büyüyor: O ülkede vaka sayıları patladı

Birleşik Krallık'ta koronavirüsün Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları yüzde 46 artış gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya genelindeki corona virüs vakalarında baskın tür olarak nitelediğiş Delta varyantı vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Nüfusunun yüzde 80’inden fazlasına en az bir doz aşı uygulayan Birleşik Krallık’ta artan vaka sayılarının nedeni olarak Deltya varyantı görülüyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’yı kapsayan Birleşik Krallık’ta önceki hafta kaydedilen 35 bin 204 vakanın, geçtiğimiz hafta 111 bin 157’ye çıktığı belirtilirken, Delta varyantı vakalarında da yüzde 46’lık artış kaydedildiğinin altı çizildi.

Delta varyantı vakalarının söz konusu ülkelerde kaydedilen vaka sayılarının yüzde 95’ini oluşturduğu bildirilirken, 21 Haziran'a kadar olan haftada 514 kişi daha Covid-19 ile hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

DAHA BULAŞICI VE TEHLİKELİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hindistan varyantının baskın tür haline geldiğini ve daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.

Yeni belirlenen Delta Plus varyantının ise Delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu düşünülüyor.