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Dev yolcu gemilerine Venedik yasağı

Dev yolcu gemilerine Venedik yasağı

İtalya’da Venedik Lagünü’nde büyük yolcu gemilerinin transit geçişi yasaklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun Başbakan Mario Draghi liderliğinde toplandığı ve kanallarıyla ünlü Venedik kentinde özellikle San Marco meydanı yakınında yapılan ve çoğu zaman protesto edilen kruvaziyerlerin yakın geçişlerinin durdurulacağı tarihin belli olduğu ifade edildi.

TRANSİT GEÇİŞ YAPAMAYACAKLAR

Açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren 25 bin tondan ağır ve 180 metreden uzun gemilerin, San Marco Meydanı ve Giudecca kanalı içinde transit geçiş yapamayacağı belirtildi.

Alınan bu karar lagünün korunması adına önemli bir adım olarak nitelendirilirken, açıklamada, lagün dışında büyük tonajlı gemilerin yanaşabileceği liman projesi için ihale duyurusuna çıkıldığı hatırlatıldı.

"TAAHHÜDÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİĞİMİZ İÇİN GURURLUYUM"

Kültür Bakanı Dario Franceschini de Twitter hesabından UNESCO'nun genel direktörü Audrey Azoulay'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "1 Ağustos'tan itibaren büyük gemiler, Venedik'te Giudecca kanalı ve San Marco önünden geçmeyecek. Bakanlar Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname'yi onayladı. Taahhüdümüzü yerine getirdiğimiz için gururluyum." ifadelerini kullandı.

Etiketler italya venedik lagün dev yolcu gemileri
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