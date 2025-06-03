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Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını erişime açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçlarını yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sonuçlar 'personel.meb.gov.tr' adresi üzerinden görüntülenebiliyor. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecekleri belirtildi.

DHA

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Etiketler öğretmen yer değiştirme meb milli eğitim bakanlığı
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