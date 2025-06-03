TBMM yeni başkanını seçti
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TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması yapıldı. Seçimin üçüncü turunda AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi.
TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması başladı. Beş milletvekili TBMM başkanlık adaylığı için başvurdu.
Adaylar şöyle: "AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman."
Seçimlerden önce başkan adayları birbirleriyle selamlaştı.
NUMAN KURTULMUŞ YENİDEN SEÇİLDİ
Üçüncü tur oylamada AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi.
İLK TUR SONUÇLARI
Seçimin ilk tur sonuçları şöyle:
AK Parti - Numan Kurtulmuş: 305 oy
CHP - Uğur Bayraktutan: 122 oy
DEM Parti - Cengiz Çandar: 50 oy
Yeni Yol Partisi - Mehmet Kahraman: 31 oy
İYİ Parti - Cihan Paçacı: 30 oy
İKİNCİ TUR SONUÇLARI
AK Parti - Numan Kurtulmuş: 306
CHP - Uğur Bayraktutan: 120
DEM Parti - Cengiz Çandar: 47
İYİ Parti - Cihan Paçacı: 27
Yeni Yol Partisi - Mehmet Karaman: 30
ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI
İlk iki turda hiçbir adayın yeterli oyu bulamamasının ardından geçilen üçüncü turda aranan 301 oy sayısını AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş buldu.
Üçüncü tur sonucu:
AK Parti - Numan Kurtulmuş: 329
CHP - Uğur Bayraktutan: 118
DEM Parti - Cengiz Çandar: 18
İYİ Parti - Cihan Paçacı: 26
Yeni Yol Partisi - Mehmet Karaman: 26
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