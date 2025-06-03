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TBMM yeni başkanını seçti

TBMM yeni başkanını seçti
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TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması yapıldı. Seçimin üçüncü turunda AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylaması başladı. Beş milletvekili TBMM başkanlık adaylığı için başvurdu.

Adaylar şöyle: "AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman."

Seçimlerden önce başkan adayları birbirleriyle selamlaştı.

NUMAN KURTULMUŞ YENİDEN SEÇİLDİ

Üçüncü tur oylamada AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi. 

İLK TUR SONUÇLARI

Seçimin ilk tur sonuçları şöyle:

AK Parti - Numan Kurtulmuş: 305 oy

CHP - Uğur Bayraktutan: 122 oy

DEM Parti - Cengiz Çandar: 50 oy

Yeni Yol Partisi - Mehmet Kahraman: 31 oy

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 30 oy

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

AK Parti - Numan Kurtulmuş: 306

CHP - Uğur Bayraktutan: 120

DEM Parti - Cengiz Çandar: 47

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 27

Yeni Yol Partisi - Mehmet Karaman: 30

ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI

İlk iki turda hiçbir adayın yeterli oyu bulamamasının ardından geçilen üçüncü turda aranan 301 oy sayısını AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş buldu.

Üçüncü tur sonucu:

AK Parti - Numan Kurtulmuş: 329

CHP - Uğur Bayraktutan: 118

DEM Parti - Cengiz Çandar: 18

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 26

Yeni Yol Partisi - Mehmet Karaman: 26

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Etiketler TBMM meclis seçim başkanlık seçimi
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