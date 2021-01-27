DSÖ'den korkutan mutasyon raporu! Hangi mutasyon, kaç ülkede görüldü?

Koronavirüsün İngiltere’de ve Güney Afrika’da ortaya çıkan ve daha hızlı bulaşan yeni türleri dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

İNGİLTERE'DE ÇIKAN MUTASYON 70 ÜLKEDE, GÜNEY AFRİKA'DAKİ MUTASYON 31 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü’nün haftalık epidemiyolojik raporunda, İngiltere’de ortaya çıkan yeni türün 70, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni türün ise 31 ülkede tespit edildiği ifade edildi.



Dünya genelinde ise toplam vaka sayısı 101 milyon 3 bin 233’e, toplam can kaybı ise 2 milyon 171 bin 582’ye ulaştı