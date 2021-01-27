  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 27 Ocak 2021 21:12

DSÖ'den korkutan mutasyon raporu! Hangi mutasyon, kaç ülkede görüldü?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonunun 70 ülkede, Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonun ise 31 ülkede görüldüğünü belirtti.

DSÖ'den korkutan mutasyon raporu! Hangi mutasyon, kaç ülkede görüldü?
A+ A-

Koronavirüsün İngiltere’de ve Güney Afrika’da ortaya çıkan ve daha hızlı bulaşan yeni türleri dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

İNGİLTERE'DE ÇIKAN MUTASYON 70 ÜLKEDE, GÜNEY AFRİKA'DAKİ MUTASYON 31 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ
Dünya Sağlık Örgütü’nün haftalık epidemiyolojik raporunda, İngiltere’de ortaya çıkan yeni türün 70, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni türün ise 31 ülkede tespit edildiği ifade edildi.

Dünya genelinde ise toplam vaka sayısı 101 milyon 3 bin 233’e, toplam can kaybı ise 2 milyon 171 bin 582’ye ulaştı

koronavirüs , mutasyon , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM