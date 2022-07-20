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Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi''

Rusya lideri Putin'in İran ziyareti sırasında kırmızı halıda tökezleyerek yürümesi dünya gündemine oturdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerine devam ederken Putin savaş dönemindeki ikinci yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdi.

İran'ın başkenti Tahran'a gelen Putin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Ancak tarihi zirve Dünya gündeminde geniş yer bulurken Putin'in görüntüsü kısa sürede pek çok gazetede haber oldu.

İngiliz Metro gazetesi 'Vladimir Putin, İran'a indikten sonra kırmızı halıda topallıyor' başlıklı haberinde Rus liderin uçağın merdivenlerinden inerken zorlandığı ve 'fark edilebilir' bir şekilde topalladığı iddiasına yer verildi.

 

Etiketler putin yürüyemedi topal tökezleme
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