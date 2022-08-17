Dünya diken üstünde! Kuzey Kore 2 seyir füzesi fırlattı

Kuzey Kore, iki seyir füzesi fırlatarak ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatları mevsiminde gerilimin yükseleceğinin işaretini verdi.

Kuzey Kore'nin batı yakasından Sarı Deniz'e iki seyir füzesi fırlattığı belirtildi. Füze denemesi, Güney Kore'de 'şahin' Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un görev başında 100. günü vesilesiyle basın toplantısı düzenlemesine denk geldi. Bir gün önce de ABD ile Güney Kore Ulchi Özgürlük Kalkanı isimli yıllık geleneksel savaş oyunlarına hazırlık için 4 günlük tatbikat başlatmıştı.

22 Ağustos-1 Eylül döneminde on binlerce askerin katılımıyla gerçekleştirilecek dev boyutlu Ulchi Özgürlük Kalkanı'na hangi silah denemesiyle tepki vereceği merak konusu olan Kuzey Kore, yüksek gerilimli dönemi bugün batı kıyılarından Sarı Deniz'e iki seyir füzesi fırlatarak açtı.

Güney Kore askeri kaynaklarına dayanarak haberi geçen Güney Kore ajansı Yonhap, bunun Kuzey Kore'nin ocaktan beri ilk seyir füzesi denemesi olduğunu kaydetti.

ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarını her defasında eleştiren, 'kışkırtıcı' diye niteleyen, 'yalnızca Kore Yarımadası'ndaki gerilimi artırmaya yaradığını' söyleyen ve silah denemesiyle misillemede bulunma eğiliminde olan Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi kararlarının balistik füze fırlatma yasağına uymuyor. Yaptırımlar seyir füzelerini kapsamıyor.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump'la yakınlaşma sürecinde 2017'de nükleer silah ve kıtalararası balistik füze denemelerine gönüllü moratoryum getiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocak ayında ABD'nin düşmanca politikalarını gerekçe göstererek 'geçici askıya alınmış faaliyetlerin tamamını yeniden başlatmayı değerlendirme kararını' açıkladı. Bunu füze denemesi silsilesi takip etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ise 15 Ağustos'taki açıklamasında Kuzey Kore'nin gerçek bir nükleer silahtan arınma süreci başlatması karşılığı 'düşman kardeşin' ekonomisi, enerji, ticaret ve tarım sektörlerinin kalkınmasını kolaylaştırıp uluslararası yatırım girişimlerini devreye sokan bir program teklif etti.

Yoon, program kapsamında büyük ölçekli gıda programı, endüstriyel altyapının kurulmasına yardım, elektrik arzı iletimi ve dağıtımının yanısıra uluslararası ticaretin balaması için limanların ve havaalanlarının modernizasyonundan söz etti.