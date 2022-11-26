  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dünyaca ünlü turizm cennetinde ''çıplak turist'' alarmı

Dünyaca ünlü turizm cennetinde ''çıplak turist'' alarmı

Dünyaca ünlü turizm cennetinde ''çıplak turist'' alarmı
Güncelleme:

Tayland’ın en büyük ikinci adası olan Ko Samui’de yer alan Secret Garden sahilinde çırılçıplak bir şekilde koşan bir turist gözaltına alındı.

Tayland’ta Rusça şarkı söyleyerek tamamen çıplak bir şekilde tekneden sahile atlayan adam bir anda plajda koşuşturmaya başladı. Tayland Körfezi’nde bulunan Ko Samui Adası’nda meydana gelen olay Amerikalı bir göçmen tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülere Amerikalı göçmen, “Aklını mı kaçırdın? Sen ne yapıyorsun?” notunu ekledi.

Thaiger’e konuşan görgü tanığı Rusça konuşan sarhoş bir adamın sabaha karşı 05.30 sıralarında çıplak bir şekilde sahilde koştuğunu söyledi. Sahilde bulunan diğer kişilerin turisti davranışının yasal olmadığı konusunda uyarmaya çalışmak için yanına yaklaştığını belirten görgü tanığı olay yerine gelen polislerin duruma müdahale ettiğini belirtti.

Etiketler tayland turist çıplak turist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da dehşet! 2'si kadın 3 kişi işkence edilip öldürüldü
Acı haberler peş peşe geldi: 3 şehidimiz var!
Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı... Minik Ayla büyüdü; gören tanıyamadı
İzmir yeni güne depremle uyandı
Masterchef Türkiye yarışmacısı yaşadığı dehşeti anlattı
İktidar ortağı MHP'den dikkat çeken Esad çıkışı
Banka ATM'lerinde ''el konulan para mağdurları'' artıyor
Cumhurbaşkanlığı'nın ihalesi katılımcısız kaldı
Sürücüsüz beton mikserinin inanılmaz kazası kamerada
MasterChef'te büyük restleşme: ''Son kez uyarıyorum, ağzını topla!''