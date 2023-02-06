Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde etkili olan depremler sonrası dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye mesajlarını iletti.

KAZAKİSTAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

YUNANİSTAN

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla görüşen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

İSRAİL

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.