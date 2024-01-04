Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı
Airline Ratings, 2024 yılı için en güvenli 25 havayolu listesini açıkladı. Türk Hava Yolları da listede yer aldı.
Dünyanın önde gelen havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesini açıkladı. Platform, dünya genelinde 385 farklı havayolu şirketini izleyerek listeyi oluşturdu.
En Güvenli 25 Havayolu seçimi, son beş yılda yaşanan kazaları, son iki yılda meydana gelen ciddi olayları, havacılık düzenleyici organlar ve öncü kuruluşlardan gelen denetimleri, hükümet denetimlerini, filo yaşını ve mürettebat eğitimini kapsayan kapsamlı bir analize dayandırıldı.
Seçimlerde ayrıca, operasyonel mükemmeliyet ve Airbus A350, Boeing 787 ve 777-9 gibi gelişmiş yeni uçakların filoda bulunması da önemli rol oynadı. Airline Ratings'in listesinde, THY'de yer aldı.
İşte THY'nin de yer aldığı liste...
1. Air New Zealand
2. Qantas
3. Virgin Australia
4. Etihad Airways
5. Qatar Airways
6. Emirates
7. All Nippon Airways
8. Finnair
9. Cathay Pacific Airways
10. Alaska Airlines
11. SAS
12. Korean Air
13. Singapore Airlines
14. EVA Air
15. British Airways
16. Türk Hava Yolları
17. TAP Air Portugal
18. Lufthansa/Swiss Group
19. KLM
20. Japan Airlines
21. Hawaiian Airlines
22. American Airlines
23. Air France
24. Air Canada Group
25. United Airlines
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