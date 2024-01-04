Dünyanın en güvenli havayolu şirketleri açıklandı

Airline Ratings, 2024 yılı için en güvenli 25 havayolu listesini açıkladı. Türk Hava Yolları da listede yer aldı.

Dünyanın önde gelen havayolu güvenlik ve ürün değerlendirme platformu Airline Ratings, 2024 için En Güvenli 25 Havayolu listesini açıkladı. Platform, dünya genelinde 385 farklı havayolu şirketini izleyerek listeyi oluşturdu.

En Güvenli 25 Havayolu seçimi, son beş yılda yaşanan kazaları, son iki yılda meydana gelen ciddi olayları, havacılık düzenleyici organlar ve öncü kuruluşlardan gelen denetimleri, hükümet denetimlerini, filo yaşını ve mürettebat eğitimini kapsayan kapsamlı bir analize dayandırıldı.

Seçimlerde ayrıca, operasyonel mükemmeliyet ve Airbus A350, Boeing 787 ve 777-9 gibi gelişmiş yeni uçakların filoda bulunması da önemli rol oynadı. Airline Ratings'in listesinde, THY'de yer aldı.



İşte THY'nin de yer aldığı liste...

1. Air New Zealand

2. Qantas

3. Virgin Australia

4. Etihad Airways

5. Qatar Airways

6. Emirates

7. All Nippon Airways

8. Finnair

9. Cathay Pacific Airways

10. Alaska Airlines

11. SAS

12. Korean Air

13. Singapore Airlines

14. EVA Air

15. British Airways

16. Türk Hava Yolları

17. TAP Air Portugal

18. Lufthansa/Swiss Group

19. KLM

20. Japan Airlines

21. Hawaiian Airlines

22. American Airlines

23. Air France

24. Air Canada Group

25. United Airlines