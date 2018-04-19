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  3. 19 Nisan 2018 11:55

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Şilli Celino Villanueva Jaramillo, 121 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
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'Dünyanın en yaşlı' insanı unvanlı 121 yaşındaki Celino Villanueva Jaramillo, Şili'nin San José de Mariquina şehrinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

25 Temmuz 1896'da dünyaya gelen Jaramillo, doğum belgesi olmadığı için her ne kadar Guinnes Rekorlar Kitabı'na giremese de 'dünyanın en yaşlı insanı' unvanının sahibi olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yatağınan düşerek üç kaburga kemiğini kırdı. Kırılan kemiklerden biriyle akciğeri yırtılan Jaramillo'nun bilinen hiçbir akrabası hayatta değil.

Çiftçilikle uğraşan Celino Villanueva Jaramillo, cuma sabahı San José de Mariquina şehrindeki Mehuín Yerli Mezarlığı'nda defnediecek. 

dünyanın en yaşlı insanı
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