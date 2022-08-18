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Dünyanın gözü Ukrayna'daydı: Üçlü zirve sona erdi

Dünyanın gözü Ukrayna'daydı: Üçlü zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından ilk kez Ukrayna'ya gitti. Tahıl koridorunun açılmasında öncü rol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez barış koridorunun açılması için çabalayacak.

Erdoğan ile Zelenskiy görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin Potoçki Sarayı'ndaki görüşmesi, saat 14.40'da başladı.

Etiketler üçlü zirve dünya
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