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Dünyayı ayağa kaldıran görüntü: Genç kadını taşlayarak öldürdüler

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü: Genç kadını taşlayarak öldürdüler

Talihsiz kadın eleştirilerini ses kaydı olarak yakın arkadaşlarına attığı gerekçesiyle sokak ortasında taşlanarak öldürüldü.

Korkunç manzaranın yaşandığı Nijerya'nın Sokoto eyaletinde olanlar kan dondururken, kimliğini açıklamayan bir görgü tanığının olaya ilişkin ifadelerine yer verildi. Görgü tanığı, "Telefonda öğrenciler tarafından kullanılan bir grup var. Burada bir paylaşım yapıldı. O paylaşımdan sonra olanlar oldu. Genç üniversite öğrencisi Deborah Samuel, önce linç edildi daha sonra ise yakıldı.

ODADAN ÇIKARIP, ATEŞE VERDİLER
Sokoto polisinin açıklamasında, Shehu Shagari Eğitim Koleji adlı üniversitede okuyan Samuel'in "hakaret ettiği bir paylaşım" nedeniyle öldürüldüğü doğrulandı. Polis sözcüsü Sanusi Ebubekir, paylaşım üzerine okuldaki öğrencilerin ayaklandığını, üniversite yönetiminin de genç kızı güvenli bir odaya yerleştirerek korumaya aldığını söyledi. Ebubekir, öfkeli öğrencilerin daha sonra zor kullanarak Samuel'i odadan çıkardığını, taş ve sopayla döverek öldürdüğünü ve öğrenciyi ateşe verdiğini belirtti.

 POLİSE DE SALDIRDILAR
Başka bir görgü tanığı da, "Öğrenciler polise taş ve sopayla saldırınca onlar da kadını kurtaramadı. Samuel'i dövdükten sonra onu ateşe verdiler" ifadelerini kullandı.

Etiketler taş genç kadın
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