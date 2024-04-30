Ege'de Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan 34 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 06.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yaptığı denetimde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Bölgeye giden ekipler, lastik botta bulunan 34 kaçak göçmeni yakaladı.

Öte yandan göçmen kaçakçılığıyla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 4 şüpheli de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Alaçatı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerin ortak çalışmasıyla yakalandı. (DHA)

DHA