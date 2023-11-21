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Elon Musk yine davalık oldu

Elon Musk yine davalık oldu
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Space X, Tesla ve X platformu sahibi Elon Musk bu sefer de "antisemitik suçlama" ile davalık oldu.

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in, ‘reklam verenleri platformdan uzaklaştırmak ve X şirketini yok etmek’ amacıyla yayımladığı son rapor nedeniyle Media Matters'a dava açtığını ifade etti. 

Teksas Başsavcısı Ken Paxton, davaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Halkın, kamusal alana katılımını azaltarak özgürlüğü kısıtlamaktan başka bir şey istemeyen radikal sol örgütlerin planları tarafından aldatılmadığından emin olmak için konuyu yakından inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Musk, Başsavcı Ken Paxton’ın açıklaması sonrasında, “Dolandırıcılığın hem hukuki hem de cezai yaptırımları vardır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Media Matters, X platformunda reklamların yanına ‘antisemitik’ içerikler konularak nefret dolu içerikler oluşturduğunu savunduğu bir raporu Cuma günü yayınlamıştı. ,

Rapor sonrasında suçlamaları kabul etmeyen Musk, haberlerin sahte olduğunu vurgulayarak Media Matters’a dava açtı.

Etiketler elon musk dava mahkeme abd amerika
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