En genç devlet başkanı göreve başladı

Kolombiya'nın yeni lideri Ivan Duque, görkemli bir törenle yemin ederek görevine başladı. Törene birçok Güney ve Orta Amerika ülkesi lideri katıldı, ağır silahlı askerler dikkat çekti.

Yemin töreni sırasında sırasında önceliğinin yolsuzlukla mücadele ve ekonominin canlandırılması olduğunu belirten Duque, seçim sürecinde vaadettiği üzere ayrılıkçı FARCgrubuyla yapılan anlaşmayı değiştireceğini vurguladı.

Ancak Duque'nin selefi Juan Manuel Santos, yeni lideri FARC ile yapılan barış sürecini tehlikeye atmama konusunda uyardı. Toplumun Alternatif Devrimci Gücü adını alarak siyasete giren eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının 2016 yılında yürürlüğe girmesiyle ülkede 50 yıl süren kanlı iç savaş son ermişti.

Anlaşmayı fazla hoşgörülü bulan Duque, anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesi gerektiğini savunuyor ve anlaşmada mağdurların ve mağdur yakınlarının haklarını daha iyi koruyacak ve adaleti sağlayacak değişiklikler yapmak istediğini ifade ediyor.





Venezuela ile ilişkiler gergin

Yeni lideri bekleyen bir diğer zorlu konu da Venezuela ile ilişkiler. Komşusu Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro'un kendisine karşı düzenlenen suikast girişiminden dolayı Kolombiya'nın eski devlet başkanı Juan Manuel Santos'u "Hiç şüphem yok. Kolombiyalı oligarşinin ölümcül vahşeti" sözleriyle ağır şekilde suçlaması iki ülke arasındaki ilişkiler arasında gerginliğe neden olmuştu.

Ivan Duque, Haziran ayında yapılan seçimlerde rakibi Gustavo Petro'ya karşı oyların yüzde 54'ünü alarak seçilmişti.